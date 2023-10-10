قناة النهار هذا ماقاله الكوتش بلماضي عن أهداف وليد صادي بقلم قناة النهار نشر في 10 أكتوبر 2023 - 11:59 بلماضي شارك غرِّد أرسل 57 0 هذا ماقاله الكوتش بلماضي عن أهداف وليد صادي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VrjRM اقرأ أيضا صريح جدا: متى كانت آخر مرة بكيت فيها.. إجابات مؤثرة ! قناة النهار 28 سبتمبر بجاية : الدرك يحجز مواد غذائية معتبرة منتهية الصلاحية وبدون فوترة ببني معوش قناة النهار 03 أكتوبر الصيدلية المركزية للمستشفيات تنظم ندوة صحفية حول وفرة الأدوية قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: في 2023 مزالهم يعمرو بالتيو والبيدون .. كارثة قناة النهار 08 أكتوبر صريح جدا: هكذا كانت أجواء اليوم الأول من الدخول المدرسي ... قناة النهار 20 سبتمبر طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: هذا ما ينفقه الجزائريون على المفرقعات في المولد النبوي .. قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: بنايات فارغة بالقليعة تتحول لأوكار للجـ ـريمة.. "سامحين فيهم منذ 5 سنوات" قناة النهار 01 أكتوبر مستغانم: محاربة تجارة المفرقعات .. بين الردع وإستهزاء التجار قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: عمود كهربائي وسط الطريق بالشلف .. راك فالجزائر ماتحيرش قناة النهار 01 أكتوبر