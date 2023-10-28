هذا ماقاله الوزير حول التقاعد النسبي وشراء الاشتراكات

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب في رده على أسئلة النواب حول التقاعد النسبي أنه تم إستحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محدّدة.

وخلال جلسة علنية بالبرلمان خصّصت لطرح أسئلة شفوية قال الوزير بهذا الخصوص “تم استحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محدّدة، حيث أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حاليا”.

كما اكد الوزير ان التقاعد هو فرع من اهم فروع التأمين الإجتماعي وهو يرتكز على 3 مبادئ وهي الإشتراك، التضامن والتوزيع. بين العمال لضمان مداخيل للأجيال الحالية والمستقبلية.

أما بخصوص بشراء الاشتراكات الخاصة بالسنوات المتبقية للعمال مقابل الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية المحدّدة، قال بن طالب أن ذلك “يخالف القواعد العامة لضمان التقاعد القائم على اعتماد سنوات العمل الفعلية الناتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أواعتماد الفترات التي هي في حكم سنوات العمل كفترة العطلة المرضية أوالأمومة وغيرها”.

وأضاف ان إجراءات يصدد قطاعه إتخادها في احتساب مدة 32 سنة خدمة أقصى من أجل الإحالة على التقاعد دون احتساب أوفرض السن كما هو معمول به حاليا.

واكد الوزير بن طالب أن “التقاعد” فرع من أهم فروع التأمين الاجتماعي التي تسعى المنظومة الوطنية للتضامن الاجتماعي إلى توفيره”، وهو على “مبدأ الاشتراك التضامني والتوزيع العادل لضمان مداخيل مستقبلية”.