هذا ماقاله بلعيز عقب إستقالته من المجلس الدستوري

قال الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق: “أدعوا من الله أن يحفظ الجزائر و يقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه”.

جاء هذا خلال رسالة بعث بها اليوم الثلاثاء إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حسبما أفاد به بيان للمجلس الدستوري.

وكان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قد قدم إستقالته صبيحة اليوم الثلاثاء إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

و جاء في البيان أنه “اجتمع المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء 16 أفريل حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز”.

“أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري”.

“الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019.”