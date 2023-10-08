قناة النهار هذا ماقاله بلماضي حول إستدعاء بلايلي للمنتخب..” راني نتبّع فيه” بقلم قناة النهار نشر في 08 أكتوبر 2023 - 12:29 بلايلي شارك غرِّد أرسل 78 0 هذا ماقاله بلماضي حول إستدعاء بلايلي للمنتخب..” راني نتبّع فيه” رابط دائم : https://nhar.tv/Rv9KJ اقرأ أيضا تيارت :شاهد كمية الأقراص المهلوسة التي عثر عليها أفراد الجمارك داخل"ريزارفوار سيارة " قناة النهار 07 أكتوبر صريح جدا: عيد الزواج عند الجزائريين.. رجال يحتفلون به وآخرون خارج حساباتهم ! قناة النهار 04 أكتوبر مستغانم: محاربة تجارة المفرقعات .. بين الردع وإستهزاء التجار قناة النهار 26 سبتمبر صريح جدا: ما مدى ثقة الجزائريون في الإستشارت الطبية عبر التيك التوك ..؟ قناة النهار 29 سبتمبر جزائريون: الأطباق التقليدية الجاهزة .. مشروع أم عزيز لمختلف المناسبات الدينية قناة النهار 25 سبتمبر دلال خير: طفل مصاب بمرض فقر الدم الحاد حالته الصحية في تدهور مستمر وهو بحاجة إلى زراعة النخاع العظمي قناة النهار 22 سبتمبر سامية طبوش: التوظيف في الجزائر يعتمد على المظهر لهذا السبب قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: شاهد أين يعالج الزوالي .. مستوصفات وقاعات علاج بحالة كارثية قناة النهار 28 سبتمبر الإكتظاظ والركض وراء الحافلات..يوميات تعكس معاناة المسافرين قناة النهار 04 أكتوبر ضبط أزيد من مليون وحدة من الألعاب النارية عشية المولد النبوي الشريف بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر