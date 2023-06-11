قناة النهار هذا ماقاله بلماضي حول إنتقال محرز للدوري السعودي. بقلم قناة النهار نشر في 11 جوان 2023 - 16:17 شارك غرِّد أرسل 519 0 هذا ماقاله بلماضي حول إنتقال محرز للدوري السعودي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JfslZ اقرأ أيضا شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة قناة النهار 25 ماي إنطباعات المترشحين في اليوم الثالث من إمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان صريح جدا: هل يحكم الجزائريون على المظهر الخارجي ؟ قناة النهار 29 ماي السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش قناة النهار 03 جوان الطارف : حديقة البرابطية..متنفس العائلات وزوار القالة قناة النهار 10 جوان سيدي بلعباس / بعد 40 سنة من العمل .. أمينة معلمة فيتنامية جزائرية إلى التقاعد قناة النهار 09 جوان شاهد.. وسيط الجمهورية يفاجئ عرسان في البلدية خلال عقد قرانهما ومازحهما واش درتوا في الطعام " قناة النهار 23 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 04 جوان صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! قناة النهار 04 جوان "مترشح لإجتياز البيام:" أول مرّة خدمت مليح في مادة الإنجليزية قناة النهار 06 جوان