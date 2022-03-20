قناة النهار هذا ماقاله بلماضي حول سفيان فيغولي ..” راهو واجد !!” بقلم قناة النهار نشر في 20 مارس 2022 - 12:25 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 101 0 هذا ماقاله بلماضي حول سفيان فيغولي ” راهو واجد !!” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: بلماضي يكشف الأسباب الحقيقية وراء دعوة قديورة رابط دائم : https://nhar.tv/0naT7 اقرأ أيضا شاهد.. حالة الطقس من مختلف ولايات الوطن قناة النهار 14 مارس إخراج 15 ألف طن من البطاطا المخزنة لضبط الأسعار قناة النهار 10 مارس كارثـ.ـة طبيعية..شاهد حالة الطقس بـعين تموشنت قناة النهار 15 مارس شاهد فرحة المستفيدين بالسكنات..كنا عايشين في بيت وحدة واليوم الحمد الله قناة النهار 20 مارس صريح جدا: هل يقبل الشاب الجزائري الزواج من إمرأة تكبره سنا؟ الكبيرة ماتعييكش قناة النهار 02 مارس إقالة مدير إقامة بودواو على خلفية الإعتداء على الطالبات الوطني 01 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 70 ملم على 11 ولاية الوطني 17 مارس وزير السياحة : الجزائر كلها مواقع سياحية..تأخرت نوعا ما لكن من خلال الألعاب المتوسطية سنتدارك الامر قناة النهار 28 فيفري الدرك الوطني..هذه أبرز التدخلات على المستوى الوطني بسبب الرياح القوية قناة النهار 15 مارس بلماضي لصحفي .." ماعندكش حطة تاع فوتبول" شاهد السبب !! قناة النهار 20 مارس