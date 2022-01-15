هذا ماقاله بلماضي حول محرز .. أداءه رائع في المنتخب هذا هو الصح !!

وعاد بلماضي للحديث عن البداية المخيّبة “في كأس افريقيا كل المنتخبات قوية و تملك مستويات كبيرة حتى بعض المنتخبات الصغيرة تريد اثبات نفسها أمام منتخبات تملك تاريخ كبير في الساحة الافريقية”.

وأضاف “لم ننهزم أمام سيراليون، تعادلنا ليكن في علمكم”.

وعن الضغوط التي يواجهها. قال مهندس التتويج بكان مصر “الضغط دائما نواجهه و أنا أحبه كثيرا، أحب المباريات التي تحمل في طياتها ذلك. في المباراة الأولى تحملنا الضغط. سندخل مباراة غينيا الاستوائية بكل ثقة و التعادل الأخير لم يخيفنا صراحة”.

و ختم “في بعض الأحيان صحيح نواجه ضغوط سلبية عندما لا نسجّل مثلا، لكن أحب عندما تحدث هذه الأمور”.

وتعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

في حين شهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي. عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”

قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”

كما تعادل المنتخب الوطني سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني الثلاثاء الماضي في أول خرجة له في كان الكامرون.