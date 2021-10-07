هذا ماقاله بلماضي عن بن رحمة

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أن لاعب الخضر سعيد بن رحمة ليس سعيدا بما يقدمه مع المنتخب الوطني رغم تألقه مع ناديه واست هام الانجليزي مع بداية الموسم.

وأبدى بلماضي خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، هو الآخر عن عدم سعادته بمردود لاعبه، مؤكدا أن بن رحمة يعمل بجد من أجل تحسين مستواه.

وتابع قائلا:” لدي ثقة كبيرة في سعيد بن رحمة، اراه يحاول أن يحسن من مستواه و شاهدت مباراياته مع ويست هام و كيف يتبادل المراكز مع باقي اللاعبين في مختلف المناصب و يبدو ان النقاش حوله لن ينتهي ابدا.”

مشيرا في السياق ذاته، الى أن مركز الجناح الأيسر صعب في المنتخب الوطني وفي أغلب الاحيان، البيئة قد تختلف بين النادي و المنتخب و كل لاعب قد يؤدي بشكل مختلف بين هنا و هناك.