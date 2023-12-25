هذا ماقاله رئيس الجمهورية بخصوص طالبي منحة البطالة

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنزاهة الشباب الذي لم يبالغ في طلب منحة البطالة.

وخلال خطابه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه شكر رئيس الجمهورية نزاهة الشباب الذي لم يبالغ في طلب منحة البطالة مؤكدا أن هناك واحد اوأكثر بالمائة يبالغ وبكن يمكننا القياس عليهم. كما انهم ليسوا النموذج لان الأغلبية هي الاصل.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول “انا فخور بالشباب ..والجزائر ولايد من غعطاء الجزائر حقها”.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، على إفتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه.