هذا ماقاله رئيس الجمهورية حول الزيادات في الاجور

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، على إفتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه.

وخلال خطابه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه جد الرئيس تبون إلتزامه بالزيادات في الاجور. كما جدد أنها ستصل الزيادة إلى 47 بالمائة وذلك عبر مراحل.

أكد رئيس الجمهورية انه “في بداية 2024 .. من كان يتقاضى 3 ملايين سيصبح يتقاضى مابين 5.8 مليون سنتيم إلى 6 ملايين “.

وأضاف الرئيس تبون أن هذه الزيادات جاءت لصون كرامة المواطن ورقع القدرة الشرائية له. وكذا محاربة التضخم.

وتايع رئيس الجمهورية ان الجزائر الدولة الوحيدة في التي تمنح منحة البطالة وللبطال بطاقة شفاء وهذا الامر لايوجد في اي دولة اوروبية.

واضاف رئيس الجمهورية انه لا بد من مراجعة منظومتنا الإجتماعية وقمنا بدلك.

كما قدم رئيس الجمهورية نزاهة الشباب الذي لم يبالغ في طلب منحة البطالة مؤكدا أن هناك واحد اوأكثر بالمائة يبالغ وبكن يمكننا القياس عليهم. كما انهم ليسوا النموذج لان الأغلبية هي الاصل.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول “انا فخور بالشباب ..والجزائر ولايد من غعطاء الجزائر حقها”.