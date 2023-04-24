قناة النهار هذا ماقاله رئيس سلطة ضبط المحروقات بخصوص الزيادة في أسعار الوقود بقلم قناة النهار نشر في 24 أفريل 2023 - 16:12 شارك غرِّد أرسل 126 0 هذا ماقاله رئيس سلطة ضبط المحروقات بخصوص الزيادة في أسعار الوقود إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c5bE8 اقرأ أيضا DJ Tarik: عملنا بدأ من الإذاعة وأصبح يظهر على مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة قناة النهار 06 أفريل والد الطفل عمر: أنا فخور بإبني قناة النهار 04 أفريل نجيب بوسالم يكشف عن كواليس تصوير "بنت البلاد" .. قناة النهار 13 أفريل ضحكة ولعبة / حيوان يملك قلبه في رأسه🤔🤔ماهو ؟ قناة النهار 12 أفريل رجال صدقوا / الصحابي بلاب بن رباح رضي الله عنه قناة النهار 05 أفريل "رجال صدقوا :الشّهيد الذي غسّلته الملائكة بين السماء و الأرض "حنظلة بن أبي عامر قناة النهار 20 أفريل 🥰ضحكة ولعبة / 🥰من هو النبي الذي كان يصوم يوم بيوم ؟ قناة النهار 09 أفريل ZOOM مع MISTERX "الحلقة 11 "الخاوة خاوة قناة النهار 09 أفريل محمد رافع: عملنا كان سيبث على شاشة التلفاز لكن لم نكمله في الوقت المناسب قناة النهار 12 أفريل محمد الماحي يكشف كواليس دور سليم في مسلسل 11.11 قناة النهار 09 أفريل