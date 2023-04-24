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قناة النهار

هذا ماقاله رئيس سلطة ضبط المحروقات بخصوص الزيادة في أسعار الوقود

بقلم قناة النهار
هذا ماقاله رئيس سلطة ضبط المحروقات بخصوص الزيادة في أسعار الوقود
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هذا ماقاله رئيس سلطة ضبط المحروقات بخصوص الزيادة في أسعار الوقود

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