هذا ماقاله “روبيرتو كارلوس” عن “محرز” !!

أكد النجم الدولي البرازيلي السابق “روبيرتو كارلوس” أن النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب مهاري وطريقة لعبه تُشبه الطريقة البرازيلية.

وقال الظهير الأيسر السابق للفريق الملكي اليوم الإثنين في الندوة الصحفية التي عقدها بفندق الشيراطون:” صلاح هداف من الطراز الأول في حين أن محرز يملك مهارات تجعله يُشبه كثيرًا اللاعبين البرازيليين”.

وأضاف بطل العالم رفقة “السيلساو”:”رياض محرز لايحتاج للعب في فريق برشلونة أو ريال مدريد لأنه يلعب حاليا في فريق كبير هو مانشستر سيتي”.

يُذكر أن “كارلوس” متواجد في الجزائر لحضور حفل الكرة الذهبية التي تنظمه يومية الهداف سهرة اليوم الإثنين.