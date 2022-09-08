هذا ما قاله ضيافات بعد انتهاء مهامه من على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة

كتب ضيافات نسيم منشورا عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، بعد انتهاء مهامه من على رأس الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة إثر التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس تبون اليوم الخميس.

وجاء في المنشور:”اليوم، تنتهي مهمتي على رأس الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة أشكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصي منذ 2 جانفي 2020.”

وأضاف الوزير السابق:”أشكر الرئيس على العناية والاهمية البالغة التي أولاها لقطاع المؤسسات المصغرة كأول دائرة وزارية في الجزائر الجديدة.”

وتابع ذات المتحدث:”خدمت أبناء بلدي من أصحاب المؤسسات المصغرة، بصفتي وزيرا لهذا القطاع الهام كونه مستقبل اقتصادنا الوطني، أشكر كافة إطارات وعمال القطاع، أشكرهم على مساهمتهم في تطوير مجال المقاولاتية، كما أشكر شبابنا من حاملي المشاريع الذين آمنوا بعملنا واصلاحاتنا التي أطلقناها من أجل صنع جيل جديد من رواد أعمال حقيقيين يكون بمقدورهم انتزاع مكانتهم في عالم اليوم.”

واختتم ضيافات قائلا:”أتوجه بالشكر، أيضا، لكل أبناء بلدي، مستخدمي الانترنت، على تواصلهم معنا، على اقتراحاتهم ودعمهم. أتمنى كل التوفيق مع أخلص عبارات التشجيع للوزير ياسين وليد . ولا يمكنني الختام دون أن أعرب عن أمنيتي في رؤية قطاع المؤسسات المصغرة يتطوّر ويرقى في كنف الجزائر الجديدة .”

وللإشارة، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شمل التغيير الحكومي 6 حقائب وزارية، أبرزها وزارات الداخلية، الصحة، النقل، التعليم العالي والبحث العلمي.