هذا ماقاله محمد بلحاج عن الكوكي وأهداف الفريق هذا الموسم

تحدث رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، محمد بلحاج اليوم الاربعاء، عن المدرب الجديد للفريق نبيل الكوكي، وأهداف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، بالاضافة الى الاستقدامات التي قامت بها الادارة خلال الميركاتو.

وفي هذا السياق، أكد بلحاج في ندوة صحفية أن الميركاتو كان ناجحا وانتهي في الفريق، أين تم تسريح لاعبين، وانتداب آخرين بصفة مدروسة أبرزهم النجم الصاعد بوصوف.

وبخصوص إستقدام المدرب التونسي نبيل الكوكي، كشف بلحاج أنه كان في مفكرته قبل أشهر وتم الاتفاق معه مبدئيا شهر ماي قبل الالتحاق الرسمي شهر جويلية.

وعن أهداف الفريق خلال هذا الموسم، كشف رئيس محلس الادارة بأنها مختلفة، أبرزها الخفاظ على لقب البطولة، والتتويج للمرة الرابعة على التوالي، والذهاب بعيدا في رابطة ابطال افريقيا.

من جهته قرر ذات المتحدث استقبال المنافسين في المنافسة الإفريقية بملعب 8 ماي1945 بسطيف، و في مباريات البطولة الوطنية بملعب 20 اوت.

وبخصوص استقبال الفريق بملعب براقي عند استلامه وانتهاء الأشغال فيه، صرح قائلا:” ربما نستحق ان تسقبل في هذا الملعب.”

كما تحدث رئيس مجلس الادارة عن مركز تكوين الفريق، الذي قد يكون على مستوى بلدية جسر قسنطينة والشروع في انجازه قريبا.