هذا ماقاله محمد حماقي عن شيماء عبد العزيز بعد خروجها من “ذا فويس”

بعد أن وضع الفنان “محمد حماقي” في موقف صعب خلال حلقة العروض المباشرة الأخيرة السبت الماضي .

حيث إضطر الإختيار بين عبد العزيز والمشترك عصام سرحان لإكمال المنافسة، فاختار الأخير وخرجت عبد العزيز.

وكثرت التّعليقات و الإنتقادات للفنان حماقي بسبب اختياره عصام السّرحان.

خاصة وأنّ عبد العزيز كانت تمتلك صوتاً جميلاً وحضوراً ملفتاً.

يشار إلى أنّ، كان من أهمّ ما لفت الجمهور وإرتبط بوجوده في البرنامج هي الخطوة التي قام بها مع المشتركة شيماء عبد العزيز. وهذا خلال مرحلة “الصوت وبس” لإقناعها بالإنضمام لفريقه، حيث قام بتقديم خاتم خطوبة لها فوافقت على الإنضمام إلى فريقه.

وكثرت التعليقات وبعض الإنتقادات التي طالت حماقي، خصوصا أن عبد العزيز كانت تمتلك صوتاً جميلاً وحضوراً ملفتاً.

حيث نشر فيديو عبر صفحته الخاصّة عبر “الإنستغرام”، قال فيه إنه واثق من أنّها ستكون نجمة في يوم من الأيام.

لأنّها حقاً لديها صوت رائع ولديها كلّ المؤهّلات لتكون ناجحة.