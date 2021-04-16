هذا ماقاله مهياوي عن العودة إلى الحجر الصحي وفتح الرحلات الخارجية

قال البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، أنه لا يتوقع العودة إلى الحجر الصحي حاليا.

وأوضح مهياوي خلال حديث لإذاعة سطيف، أنه من غير المعقول الحديث حاليا عن فتح الرحلات الخارجية والعالم يتخبط في الموجة الثالثة الخطيرة.

وكشف في ذات السياق، أن هناك 26 ولاية خالية تماما من الوباء، في حين أكثر الولايات التي تشهد اصابات هي المسيلة، العاصمة، باتنة، ورقلة البليدة، وجيجل.

وعن المناعة الذاتية، كشف مهياوي أن المصابين بالفيروس قد تصل مناعتهم إلى 6 أشهر، داعيا كبار السن والمرضى بتجنب الأماكن المغلقة.