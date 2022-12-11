هذا ماقاله مهياوي عن الوضعية الوبائية والعودة إلى ارتداء الكمامات

أكد عضو اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا البروفيسور رياض مهياوي، أن الوضعية الوبائية مستقرة من خلال الرصد اليومي ومؤشراته. مضيفا أنه من الصعب العودة مجددا إلى اتباع إجراءات الوقاية كارتداء القناع الواقي وغيرها من الإحتياطات غير أنها ضرورية.

وأضاف مهياوي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى. أنه مع تسجيل حالات الإنفلونزا الموسمية. يبقى اتباع الإجراءات الوقائية ضروري تحسبا لأي طارئ. خاصة مع انتشار المتحور الجديد لأوميكرون في عدة دول في العالم.

كما دعا البروفيسور مهياوي إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية. خاصة لمن يعانون من ضعف المناعة مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار الفيروسات الهوائية. مبرزا في السياق ذاته إنتشار المتحور الجديد لأوميكرون في 65 دولة في العالم.

وأوضح مهياوي، أنه هناك عزوف للمواطنين عن اجراء الكشف عن فيروس كورونا. معتبرا أن السبب في ذلك نقص حدة هذا الوباء وأعراضه. مضيفا أنه من الصعب العودة مجددا إلى اتباع إجراءات الوقاية. كارتداء القناع الواقي وغيرها من الإحتياطات التي كنا نتبعها خلال فترة الجائحة. غير أنها تبقى ضرورية وأمر لا بد منه.