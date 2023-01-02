هذا ماقاله وزير التربية حول إمتحانات التوظيف ومصير المتعاقدين القدامى

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الأساتذة المتعاقدين القدامى. سيبقون تابعين للقطاع. وسيتم الإستمرار في التعاقد معهم في حال توفر مناصب شاغرة.

وأضاف وزير التربية خلال استضافته في فروم الإذاعة الوطنية. أن قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين يخص أولئك الذين هم في المنصب وقت إعلان القرار من قبل رئيس الجمهورية. مضيفا أن المتعاقدين القدامى سيستمر في التعاقد معهم في حال توفر مناصب شاغرة.

وأشار وزير التربية، إلى أنه ربما ستكون هنالك إمتحانات توظيف يشارك فيها المتعاقدين القدامى، وهم معنا في حدود المناصب التي ستكون شاغرة للاستعانة بهم لضمان التأطير.