هذا ماقاله وزير التربية عن عودة بكالوريا العلوم الإسلامية

قال وزير التربية الوطنية، أن إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية. يرمي إلى إعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى.

وخلال رده على سؤال حول إعادة الاعتبار لمادتي التربية الإسلامية والتاريخ في التعليم الابتدائي. وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي. قال الوزير أن إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يرمي إلى اعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى. معتبرا أن هذا الوضع لا يستدعي إدراج شعبة العلوم الإسلامية في هذه المرحلة التعليمية. بالإضافة كذلك إلى جعلها تخصصا جامعيا يتوجه إليه الراغبون في هذا المسار الدراسي.

كما أشار وزير التربية، أن مادة التربية الإسلامية تدرس في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط. وتدرس مادة العلوم الإسلامية في مرحلة الثانوي العام والتكنولوجي بجذوعها المشتركة وشعبها. كما أن مواد التاريخ والتربية الإسلامية والعلوم الإسلامية بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي. هي من المواد التي يمتحن فيها التلاميذ في شهادتي التعليم المتوسط والثانوي”.

وفي موضوع ذي صلة، أكد الوزير في تعقيبه على انشغال أحد النواب. حول إمكانية الرجوع إلى بكالوريا العلوم الإسلامية والعلوم التقنية. بأن مرحلة التعليم الثانوي توفر للمتعلمين مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب. تماشيا مع قدراتهم واختياراتهم لمواصلة الدراسة الجامعية. بالإضافة كذلك إلى أن حاملي البكالوريا في مختلف الشعب بإمكانهم التسجيل في المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تخصص علوم شرعية.

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