هذا ماقاله وزير التعليم العالي عن مراجعة نظام “LMD”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري أن نظام التعليم العالي في الجزائر مرّ بأربعة اصلاحات رئيسية. مشيرا إلى أن جهاز التعليم العالي “أل أم دي” الذي بادرت الجزائر بتطبيقه ابتداء من 2004 لم يخضع لاصلاح قوي جذري.

وأشار وزير التعليم العالي خلال استضافته في فروم الإذاعة الأولى. أن التعليم العالي مر بأربع إصلاحات الأول كان سنة 1971، والثاني سنة 1984. بالإضافة كذلك إلى الإصلاح الثالث سنة 1998 والإصلاح الرابع سنة 2004.

واضاف وزير التعليم العالي، أن الإصلاحات يجل أن تخضع لكل التصحيحات كلما اقتضى الامر. كما أن جهاز التعليم العالي “أل أم دي”. الذي بادرت الجزائر بتطبيقه ابتداء من سنة 2004 لم يخضع لإصلاح قوي جذري ماعدا بعض التصويبات في 2008 و2016 . مؤكدا أنه حان الوقت في التفكير سويا بتوافق الجميع وهذا ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء من خلال توافق الفواعل الجامعية من أجل رؤية تمكننا من تحسين ما هو موجود.

وأكد الوزير أنه المبادرة في أفكارنا والتي تم مناقشتها في كل المؤسسات الجامعية بحضور الفواعل الجامعية وممثلي عن تلاميذ الثانويات وأوليائهم. مشيرا إلى أن التدخل كان يشمل أربع محاور رئيسية. أولا ميادين التكوين والذي يضم 15 ميدان حاليا من اجل جعل نجاح الطالب اولوية بيداغوجية إجتماعية. حيث كان يجب أن نفكر في إدخال إصلاحات او تصويبات في ميادين التكوين

بالإضافة كذلك إلى إنشاء أقطاب موضوعاتية او شبكات موضوعاتية من أجل التفاعل وتجميع القدرات البيداغوجية واللوجيستية. بالإضافة كذلك إلى الشهادة المزدوجة التي تمكن من اعطاء فرص اقوى لخريجي الجامعات في التوظيف. ناهيك عن مدة التكوين نحيث تسعى من خلاله الى حملات العصف الذهني التي نقوم بها على مستوى المؤسسات الجامعية وسنجتمع في جلسة وطنية لرفع الاقتراحات للحكومة.

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