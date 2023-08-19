قناة النهار هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في “الحرقة” بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2023 - 16:26 فلاحة شارك غرِّد أرسل 54 0 هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في “الحرقة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/44qRS اقرأ أيضا صريح جدا : وعود الزواج الكاذبة..هذا هو رأي الجزائريين قناة النهار 08 أوت أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 أوت النعامة : رغم ارتفاع درجات الحرارة..فلاحون يرفعون التحدي لضمان قوت الجزائريين قناة النهار 01 أوت صريح جدا: في ظل غلاء التكاليف.. هل العرس الموحد هو الحل عند الجزائريين ؟ قناة النهار 11 أوت صريح جدا: إخترت شريكة حياتك وتم رفضها من قبل والديك.. كيف تتصرف ؟ قناة النهار 18 أوت أحمد سلطان يكشف تفاصيل إختطاف الناشط السياسي المغربي زفزافي وكيف تم إغتصـ.ابه من طرف الشرطة المغربية قناة النهار 31 جويلية هذا هو التخصص الذي إختاره صاحب أعلى معدل في البكالوريا "محمد أمين بن قداش" قناة النهار 30 جويلية لاجىء سياسي من الريف المغربي يكشف كيف تعرض لأشد أنواع التعذيب من نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية جزائريون: الحرارة.. لهيب الحرائق ونقص المياه.. خسائر بالجملة لمنتجي العنب ببومرداس قناة النهار 07 أوت الطفح الجلدي الإسهال وآلام الأذنين.. أمراض تهدد الأطفال في الشواطئ قناة النهار 10 أوت