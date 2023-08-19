قناة النهار هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في “الحرقة” بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2023 - 16:19 هجرة شارك غرِّد أرسل 60 0 هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في “الحرقة” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eTpxa اقرأ أيضا التنقل عبر الحافلات غير المهيئة..معاناة إضافية في الصيف قناة النهار 03 أوت محسن العلاوي: ضربوني بالماء الساخن حتى طار شعري وتعرضو لزوجتي وقت الزيارة حتى يعذبونني نفسيا قناة النهار 31 جويلية طالع هابط : الشعب مشتاق قطرة ماء وهو يضيع في أولاد فايت بالعاصمة منذ 4 أشهر ولا أحد تدخل قناة النهار 30 جويلية تسمسيلت : أحمد و آدم..شقيقان أتعبهما المرض يطالبان المساعدة لإجراء عملية جراحية بالخارج قناة النهار 01 أوت دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت إستمرار موجة الحر بالمناطق الغربية قناة النهار 09 أوت جزائريون: الحرارة.. لهيب الحرائق ونقص المياه.. خسائر بالجملة لمنتجي العنب ببومرداس قناة النهار 07 أوت المضاربين بقوت الجزائريين .. رئيس الجمهورية يتوعد بمواصلة معاقبة كل من ثبت تورطه قناة النهار 06 أوت حكاية نجاح : من تعلم لغة قوم أمن شرهم..ترقبوها قناة النهار 30 جويلية طالع هابط : عندما تصبح عيادة متعددة الخدمات لمنعدمة الخدمات تروح داوي ما تصيب حتى واحد قناة النهار 03 أوت