هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية بخصوص توقيف إمام مسجد التوبة ببوزريعة

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي توقيف إمام وخطيب مسجد التوبة ببوزريعة الشيخ ياسين لوراري.

وقال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم على صفحته الرسمية على الفايسبوك بخصوص الموضوع “في اتصال مع وزير الشؤون الدينية فيما يخص إمام المسجد الشيخ ياسين اوضح الاتي :لم يتم توقيف المعني”

وأضاف بن زعيم أن المسؤول الأول عن القطاع قد قال له ” الإمام سيبقى يعمل عادي ويؤم الناس في كافة الصلوات ماعدا الخطبة حتى يتم الاستيضاح من الامام حول موقفه ورأيه المخالف للجنة العلمية وللجنة الفتوىّ”

وقال المسؤول الأول عن القطاع “ولن تكون هناك أي عقوبة بحول الله بقي هنا أن نوضح ان الإمام موظف وكل ما يتعلق بمحاربة انتشار الفيروس هو من إختصاص اللجنة العلمية والمكونة من خيرة الاطباء والعلماء”

وأكد الوزير حسبما جاء على لسان بن زعيم ” اللجنة العلمية اثبتت صحة عملها وعلى الجميع مسؤولين ومواطنين ومصلين التقيد بالبرتوكول الصحي حفاظا على أرواح المواطنين وصحتهم