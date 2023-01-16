قناة النهار هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة بقلم قناة النهار نشر في 16 جانفي 2023 - 14:33 شارك غرِّد أرسل 135 0 هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8QH3V اقرأ أيضا زين عامر: في المنافسات الكبيرة يجب عليك الفوز في المباراة الأولى قناة النهار 14 جانفي عبد الله هنين: التخيل سيصنع حركة داخلية في الإنسان هي من تصنع التغيير قناة النهار 04 جانفي كمال بداري يعطي إشارة إطلاق منصة تعلم اللغة الإنجليزية والتي ستجمع أكثر من 30 ألف أستاذ جامعي قناة النهار 02 جانفي رياح قوية وأجواء مشمسة نهار اليوم الإثنين .. قناة النهار 16 جانفي مصلحة مكافحة المخـدرات بالعاصمة توقف 08 أشخاص من بينهم "إمرأة" و تحجز أكثر من 03 كلغ من لكـ.ـوكايين قناة النهار 04 جانفي شاهد رقص مدرّب غانا واللاعبين .. دارو حالا بالشطيح قناة النهار 03 جانفي مجيد بوقرة: أحسسنا أننا في أحد الملاعب الأوروبية ومرافق ملعب نيلسون مانديلا متطورة قناة النهار 07 جانفي وزير الفلاحة : هذه هي المساحة المؤهلة لإنتاج الحبوب بكل الأنواع قناة النهار 09 جانفي وزير التربية يحلّ بباتنة لزيارة الأستاذة المغــدورة من طرف تلميذها قناة النهار 12 جانفي طالع هابط: النوي يكشف فضيحة الإنارة العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة قناة النهار 15 جانفي