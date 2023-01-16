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قناة النهار

هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة

بقلم قناة النهار
هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة
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هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة

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