هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية عن إفتتاح موسم العمرة والحج

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الوزارة في تواصل وتشاور دائم مع السعودية. عن طريق سفارتها بالجزائر والإستفسار عن العمرة والحج.

وأضاف خلال تصريح صحفي على هامش زيارته إلى ولاية تيزي وزو اليوم الإثنين، أن هناك عدة مشاورات على مستوى سفارة السعودية بالجزائر على غرار التلقيح. مؤكدا أنه عندما تتوفر الوضعية الوبائية والطبية المناسبة وتفتح الجزائر آليات جديدة للنقل. وعندما تقرر السلطات العليا للبلاد بناء على التقارير الطبية سيتم فتح موسم والعمرة والحج عن طريق الإلتزام بالبروتوكول الصحي.

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