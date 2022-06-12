قناة النهار هذا ماقاله وزير الصحة بخصوص غضبه وتعصبه خلال زيارته الفجائية للمستشفيات الوطن بقلم قناة النهار نشر في 12 جوان 2022 - 21:55 صحة شارك غرِّد أرسل 132 0 رابط دائم : https://nhar.tv/MX4rw اقرأ أيضا طالع هابط: ضحايا إنفجار أنبوب الغاز سنة 2018 ببراقي يستغيثون ويطالبون بالتعويضات قناة النهار 02 جوان فتح المؤسسات التربوية من أجل المراجعة لتلاميذ الإمتحانات الرسمية قناة النهار 29 ماي تساؤلات: القمة الإستثنائية لمجلس الإتحاد الإفريقي .. التهديدات الإرهـ.ابية في إفريقيا تتزايد قناة النهار 29 ماي العشوائية في عبور الطريق.. مواطنون لا يتقيدون بالثقافة المرورية قناة النهار 26 ماي وزير الصحة: مستشفى للإستعجالات الطبية بكل الأجهزة الحديثة بعنابة قريبا الوطني 28 ماي هذه إنطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة الرياضيات لإمتحان "البيام" قناة النهار 07 جوان إستعدادا لفصل الصيف.. تدوير المياه المستعملة ومنعها من الإختلاط بالبحر قناة النهار 06 جوان "صالح قوجيل :" الجزائر باقية على مبدأ عدم الإنحياز قناة النهار 26 ماي Toutes Options: جولة في سوق السيارات المستعملة ببوقرة البليدة قناة النهار 04 جوان "آيت عبد المالك: "كي خطبو فهيمة حبست خدمة وهربت من مدينتي قناة النهار 08 جوان