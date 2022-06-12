إعــــلانات
قناة النهار

هذا ماقاله وزير الصحة بخصوص غضبه وتعصبه خلال زيارته الفجائية للمستشفيات الوطن

بقلم قناة النهار
هذا ماقاله وزير الصحة بخصوص غضبه وتعصبه خلال زيارته الفجائية للمستشفيات الوطن
صحة
  • 132
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/MX4rw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر