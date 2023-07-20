قناة النهار هذا ماقاله وزير الصحة حول الحادث المأساوي بتمنراست بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2023 - 16:28 شارك غرِّد أرسل 86 0 هذا ماقاله وزير الصحة حول الحادث المأساوي بتمنراست إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nKaQQ اقرأ أيضا صحة: بعد إنتشار خبر تسجيل حالات "الإيبولا" في الجزائر .. هذه الحقيقة الكاملة قناة النهار 19 جويلية الرئيس تبون: عصابات المال حاولت عرقلة وتخريب مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة قناة النهار 05 جويلية جزائريون: نسيمة كحول .. حرفية جمعت بين الكيمياء والماركتينغ في صنع مواد تجميل طبيعية قناة النهار 17 جويلية السباح الجزائري جواد صيود يقصف الفيدرالية الجزائرية للسباحة ويكشف أمورا خطيرة قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: النوي يثمن إنجازات الدولة في قطاع السكن ويطالب بوضع اليد في اليد من أجل الجزائر قناة النهار 06 جويلية وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول "عدل 3" قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: شاهد إبداعات الجزائريين .. يصبغو الڨازون باش المسؤول يشوف الخضورية قناة النهار 09 جويلية الوزير الأول :"أدعو كل البلدان والشركاء من أجل مساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة" قناة النهار 15 جويلية رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة قناة النهار 15 جويلية سعيدة : قصة مزارعين عشقا الأرض والفلاحة فنجحا في إنتاج أجود أنواع الحبوب قناة النهار 01 جويلية