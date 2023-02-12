هذا ماقاله وزير الصناعة الصيدلانية عن تعويض الأنسولين

قال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الحاصلين على بطاقة الشفاء يمكنهم الحصول على دواء الأنسولين مجانا.

وأشار الوزير خلال كلمة له على هامش زيارة عمل وتفقد رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي إلى بعض المؤسسات، أنه سيتم الإتفاق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي من أجل تعويض الأنسولين بنسبة 100 بالمائة. خاصة وأنه منتوج محلي في الجزائر وسيتم تعويضه.

وأشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها بوحدة إنتاج بيوكير.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية علي عون مرفوقا بوالي العاصمة عبد النور رابحي في زيارة تفقدية ميدانية تفقّدية لمعاينة بعض المؤسسات الصيدلانية على مستوى ولاية الجزائر. ويشمل البرنامج ثلاث محطات وهي، إطلاق مشروع إنتاج الأنسولين على مستوى الوحدة الإنتاجية التابعة لبيوكير Biocare بواد السمار. بالإضافة كذلك إلى تفقد الوحدة الإنتاجية التابعة للشركة المشتركة بين المجمع العمومي صيدال وشركة فايزر فارم الجزائر Saidal-pfizer Pharm بواد السمار. وكذا معاينة الوحدة الانتاجية التابعة للشركة المشتركة بين المجمع العمومي صيدال وشركة تافكو (Saidal Taphco) بالروبية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي دعما لإنتاج الأنسلوين بغية ضمان وفرتها والحد من إحتكار المخابر الأجنبية. وفي إطار مرافقة المستثمرين المحليين في مجال الصناعة الصيدلانية. حيث أشرف على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها بوحدة إنتاج بيوكير.

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