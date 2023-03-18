قناة النهار هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 18 مارس 2023 - 15:41 صيد بحري شارك غرِّد أرسل 47 0 هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gOYQ3 اقرأ أيضا بمردود 60 لترا من الزيت في القنطار.. زراعة دوار الشمس تنطلق هذا الشهر قناة النهار 10 مارس علي عون :سوق الأدوية في الجزائر "متدهور" ورفعنا تحدي توفير الأدوية في كل الصيدليات قناة النهار 06 مارس تيارت / ذبـ.ـح أنثى الماشية.. بين مرحب ورافض حفاظا على تكاثر الثروة الحيوانية قناة النهار 05 مارس وهران.. انهيار طابقين لبناية قديمة يخلف قتيـ.ـلا و3 جـ.ـرحى في حالة خطيرة قناة النهار 28 فيفري إرتفاع الإصابات بالغدة الدرقية عند النساء..هذه هي الأسباب قناة النهار 08 مارس الخبز سمّ قـ ـاتل بعد التجميد .. والخضر واللحوم تجمّد وفق شروط معينة قناة النهار 07 مارس طلبوا تدخلهم من أجل شرارة كهربائية..شاهد كيف كرّمت جمعية اولياء تلاميذ بعنابة أعوان الحماية المدنية قناة النهار 01 مارس تفكيك شبكة إجـ ـرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة قناة النهار 14 مارس رئيس الجمهورية :"باش ترفع راسك لازم تضمن التغذية" قناة النهار 28 فيفري أمن: شركات التأمينات تكشف عن حصيلة تعويضاتها .. خسائر بالملايير بسبب حوادث المرور قناة النهار 11 مارس