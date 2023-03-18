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قناة النهار

هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر

بقلم قناة النهار
هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر
صيد بحري
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هذا ماقاله وزير الصيد البحري حول رفع إنتاج السمك في الجزائر

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