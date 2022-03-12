هذا مايترتب عنه قيادة المركبة دون رخصة سياقة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول قيادة المركبة دون رخصة سياقة.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة. وذلك طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم. والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم. ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.

وللإشارة يضيف المنشور انه تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″، و”تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1″. وهذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.

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