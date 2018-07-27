هذا مايجب علينا أن نفعله عند خسوف القمر !

يعتبر الخسوف ظاهرة فلكية تحدث في منتصف الشهر القمري عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزء منه عن القمر بمعدل خسوفين لكل سنة.

وفي حالة صادفنا هذه الظاهرة الفلكية هناك عدة أمور يجب القيام بها، والتي من بينها :

صلاة خسوف القمر: أنّ نصلي صلاة الخسوف ركعتين جماعة أو فرادا سرا أو جهرا.

إلا أن صلاة الخسوف في المسجد مع الجماعة هي الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد.

كما أنه من السنة أن يطيل الإمام القراءة حتى ينجلي الخسوف.

الذكر والدعاء: يستحب عند رؤية خسوف القمر، الذكر والدعاء والصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا “.

التوبة والإستغفار: لأن الإستغفار يرفع العذاب ويحصن من الهلاك لقوله تعالى ” وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون” ” الأنفال 33″.

للإشارة، ستكون الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر اليوم الجمعة 27 جويلية.

و سيكون الخسوف الكلي بداية من الساعة الثامنة مساءً و 29 دقيقة وسيستمر الى غاية العاشرة و 13 دقيقة ليلاً.

ويعتبر الخسوف المرتقب أطول خسوف في القرن 21، حيث سيمتد 103 دقيقة.