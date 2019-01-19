هذا مايحدث لنا عندما نأكل بسرعة !

حذّرت دراسة بريطانية، من مخاطر تناول الطعام بسرعة، حيث أكد الباحثون والأطباء، على ضرورة التروي في أكل الطعام.

لأن عملية الهضم يجب ألا تقل عن 15 دقيقة كحد أدنى. وسنعرض عليكم مخاطر تناول الطعام بسرعة فيما يلي:

الإصابة بمرض السكري، حيث أن تناول الطعام بسرعة من العوامل الرئيسية للإصابة بهذا المرض.

وذلك لأن التهام المزيد من الطعام، يحدث تقلبات في الغلوكوز بالدم.

مشاكل القلب، لأن العلماء أجرو إختبارات على تأتير الأكل السريع على الصحة، وتوصلوا إلى تجربة مفادها .

إلى أن السرعة في الأكل تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن من يتناول الطعام بسرعة يصاب بارتفاع ضغط الدم، وتراجع مستوى الكوليسترول المفيد.