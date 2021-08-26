هذا ما أدلى به الإرهابي “لعور فهيم” بعد القبض عليه في جيجل

تمكنت مفرزة للجيش الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، بولاية جيجل، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير لعور فهيم. المدعو نعيم، واسترجاع أسلحة وذخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد الإرهابي نعيم أنه من مواليد سنة 1970 بميلة، والتحق بالعمل الإرهابي، سنة 1994. حيث انضم إلى الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت تنشط في تلك الفترة بولاية سكيكدة. وتم تكليفه بمعالجة الجرحى.

وقال “في السنوات الأخيرة، ونظرا للضغط الكبير لعناصر الجيش الوطني الشعبي على المعاقل الإرهابية. وعناصر الدعم أصبح هناك نقص في التمويل أضحى هناك ضعف كبير في هذه الجماعات الإرهابية”.

وأضاف “حاليا تعيش باقي الجماعات الإرهابية في ظروف جد قاسية وذلك نظرا للخناق والضغط عليها من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي”.