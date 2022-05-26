هذا ما أدلى به ولد قدور بخصوص مشروع مصفاة اوغيستا

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد المدير العام السابق لسونطراك عبد المومن ولد قدور.

وقد تم الاستماع و التحقيق معه في الموضوع بخصوص قضية الفساد المتابع بها التي تتعلق صفقة شراء مصفاة أوغوستا بصقلية إيطاليا ، التي اشترتها مجموعة سوناطراك في سنة 2018 من شركة إكسون موبيل الأمريكية متعددة الجنسيات بقيمة 2 مليار دولار.

و حسب مصادر النهار ان ولد قدور قدم توضيحات و تبريرات المدراء العامين لسونطراك بخصوص نجاح مشروع اوغيستا منهم النائب المدير المكلف بالاستراتيجة والتخطيط والاقتصاد بسونطراك رشيد زرداني الذي سبق له و ان قدم تصريحات عبر القناة الاذاعية الثالثة بخصوص نجاح المشروع لسنة 2020 ،و أن نتائج هذه المصفاة لسنة 2021 كانت ايجابية ، و حسب مصادر النهار ان ولد قدور صرح خلال التحقيق معه اليوم صرح ان القيمة الحقيقية لمصفاة اوغيستا وصلت الى766مليون دولار و ليس 2 مليار دولار ،كما اوضح ولد قدور ان قيمة مليار و 300 هي قيمة المخزون و مصاريف الاستغلال و قطع الغيار المصفاة و ليس قيمة المشروع في حد ذاته ،و اضاف ولد قدور ان المصفاة كانت تقدم لسوناطراك فرصا تجارية وتسويقية مثيرة جدا للاهتمام في أوروبا.

و للاشارة ولد قدور وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح امتيازات غير مستحقة و تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ..في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا من مستجدات حول القضية.

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مثل أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المؤمن ولد قدور.

كما تم استكمال التحقيق مع ولد قدور، في قضايا الفساد التي طالت مجمع سونطراك. حيث تم جلبه من طرف عناصر الدرك الوطني إلى محكمة سيدي امحمد.

للتذكير، سبق وأن تم إيداع ولد قدور رهن الحبس المؤقت بداية شهر أوت الماضي. بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وذلك في قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار. وقضية پي آر سي التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية.

هذا وتم تسليم الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور. من طرف الإمارات إلى السلطات الجزائرية الضصيف الماضي.

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