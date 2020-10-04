هذا ما أظهرته فحوصات كورونا لإبن ترامب الأصغر

ظهرت فحوصات اختبار فيروس كورونا لبارون ترامب، ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، البالغ من العمر 14 عامًا، سلبيًة.

وثبتت إصابة الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح ماهي الاحتياطات التي يتم اتخاذها تجاه الابن الأصغر للرئيس.

وقالت ستيفانى جريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى الامريكية ميلانيا ترامب، في تقرير نشرته الديلي ميل “لقد جاءت نتائج اختبار بارون سلبية”.

ونادرًا ما يظهر بارون ترامب الشاب البالغ من العمر 14 عامًا علنًا لأن والدته ميلانيا ترامب تحمى خصوصيته بشدة.