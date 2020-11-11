هذا ما أقره مجلس الأمة عن البتّ في طلب رفع الحصانة على مختارية شنتوف

قرّر مكتب مجلس الأمة أن البتّ في برمجة جلسة بخصوص طلب رفع الحصانة البرلمانية، عن العضو مختارية شنتوف، سيكون في حينه.

وأخذ الحضور علماً بالتقرير الذي رفعته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

ويتعلق الأمر بخصوص طلب “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضو مجلس الأمّة “مختارية شنتوف”.

وكان مجلس الأمة قد أعلن مؤخرا، تلقيه مراسلة من وزارة العدل لرفع الحصانة عن السيناتور شنتوف دون الكشف عن هويتها.

وقد ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

بالإضافة الى رئيس ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وخُصص لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة.