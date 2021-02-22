هذا ما أكد عليه وزير الموارد المائية الجديد مصطفى ميهوبي

الوطني
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هذا ما أكد عليه وزير الموارد المائية الجديد مصطفى ميهوبي
بقلم أمينة داودي

قال وزير الموارد المائية مصطفى ميهوبي ، أن القطاع حساس ويجب المواصلة في النسق وعلى منوال تحقيق التعاون.

وأوضح الوزير خلال إستلامه لمهامه، أن الوضعية الحالية للموارد المائية صعبة وتتطلب تضافر الجهود.

وأفاد الوزير، أنه سيتم الإجتهاد في العمل من أجل الوصول إلى حسن ظن المواطن ومواصلة تطبيق برامج مناطق الظل العالقة.

وطلب الوزير الجديد من إطارات الوزارة، تكثيف وتظافر الجهود للمضي قدما في تحسين الخدمة العمومية للماء.

وشكر في ختام كلامه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه لمواصلة ماتم الشروع فيه بالوزارة.


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