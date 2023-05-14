هذا ما أمر به الرئيس تبون بخصوص معالجة ملفات “أونساج”

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين تم دراسة عرض يخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس تبون أن مهام الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بأن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.