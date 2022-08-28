هذا ما أمر به الرئيس تبون بشأن قيمة منحة البطالة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة، اليوم الأحد بالشروع في مراجعة قيمة منحة البطالة ومستحقيها.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين الرئيس تبون الحكومة كذلك بمراجعة أجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية أيضا بإدراج تلك المراجعات في قانون المالية 2023.

وللإشارة، تجاوز رقم المستفيدين من منحة البطالة تجاوز 1مليون و838 ألف، حسب ما كشف عنه ياسين فراطسة المدير التقني ورئيس فريق المطورين لمشروع المنصة الرقمية “منحة”

كما تعدى رقم المسجلين منذ إعلان رئيس الجمهورية عن قرار منحة البطالة شهر فيفري الفارط المليونين والـ64 ألف مسجلا .يضيف ذات المتحدث.