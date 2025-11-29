هذا ما أمر به جلاوي بخصوص خط السكة الحديدية تيارت-تيسمسيلت

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، من ولاية تيارت، على أهمية جودة الإنجاز واحترام المعايير التقنية في مختلف المشاريع الجارية، خلال وقوفه على مشروع خط السكة الحديدية تيارت - تيسمسيلت الممتد على مسافة 63.5 كلم.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الاشغال العمومية، إلى ولاية تيارت، استمع جلاوي. إلى عرض عام حول وضعية قطاع الأشغال العمومية بالولاية، تلاه تقديم عرض تقني مفصّل حول مشروع خط السكة الحديدية تيارت – تيسمسيلت. الممتد على مسافة 63.5 كلم، وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية 120 بطريق عين بوشقيف.

وخلال هذا العرض، شدّد الوزير على أهمية جودة الإنجاز واحترام المعايير التقنية في مختلف المشاريع الجارية. مؤكدًا في الوقت نفسه الدور المحوري لكل من المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية. ومدرسة المهن بالجلفة في تكوين الكفاءات وتأطير الإطارات التقنية، بما يرفع مستوى التحكم في المشاريع ويضمن نجاعة التجسيد.

كما تطرّق جلاوي إلى المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار تطوير شبكة الطرق، مستعرضًا المشاريع المقترح تسجيلها مستقبلًا. بهدف تعزيز الربط بين مختلف المناطق، وتحسين حركة النقل والتنقل، بما يخدم الديناميكية الاقتصادية المحلية ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.

