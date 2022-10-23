هذا ما أمر به رئيس الجمهورية بشأن ملف البطالة

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز فيما يخص ملف البطالة.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر رئيس الجمهورية بالتشديد في مواجهة حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.