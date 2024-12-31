هذا ما أمر به سعيود بخصوص الجوية الجزائرية

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، بمقر الوزارة، إجتماعا خصص لدراسة الوضعية التي تعرفها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الآونة الأخيرة من إرتفاع حالات التأخر والتوقف التقني لـ 14 طائرة، مما أدى إلى تذبدب في الرحلات الداخلية والدولية، حسب بيان لوزارة النقل.

وحسب المصدر نفسه، أسدى الوزير خلال الاجتماع جملة من التوجيهات، أين أكد ضرورة العمل على الحفاظ على برنامج الرحلات. دون أي تأخير، وإحصاء حاجيات الشركة من الطائرات والعمل على إستئجار طائرات في أقرب وقت ممكن لضمان تنقلات لكل المواطنين.

كما ألح الوزير على العمل للصيانة السريعة للطائرات التي تعرف أعطاب تقنية، وكذا توحيد الجهود والعمل بكل جدية. للرقي بالشركة وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي ذات السياق، أكد سعيود على إعتماد مبدأ الشفافية في تسيير الشركة لأكثر نجاعة. مشددا على وضع إحتياطي مخزون من قطع الغيار لتفادي تقلبات السوق الدولية ومشاكل التموين.

وفي ختام الإجتماع، دعا الوزير مسيري الشركة للتجند من أجل تحسين مستوى الخدمات. والتكفل الأمثل بالمسافرين وإرضائهم يعد أولوية الأولويات.

يشار أن الاجتماع تم بحضور إطارات الإدارة المركزية، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني (ANAC). الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية(AIR ALGÉRIE)، والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح مطار الجزائر ( SGSIA)، المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (ENNA).

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