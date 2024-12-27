هذا ما أمر به وزير البريد بخصوص البطاقات الذهبية

أجرى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس الخميس، زيارة ميدانية إلى مركز تصنيع وشخصنة البطاقات النقدية “الذهبية” ببئر التوتة.

وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد تسليم البطاقات النقدية. سواءً للطلبات الجديدة أو لتجديد البطاقات، مع ضمان أعلى معايير الجودة والأمان.

كما شدد زروقي على ضرورة تسريع عملية رفع القدرة الإنتاجية للمركز للوصول إلى 50.000 بطاقة يومياً. قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025، مع مزايا تكنولوجية جديدة.

وتأتي هذه الجهود استجابةً للطلب المتزايد على البطاقات النقدية “الذهبية” التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإدماج المالي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. بما يتماشى مع خارطة الطريق الحكومية.

واختتم الوزير الزيارة بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المركز والمؤسسات البنكية. مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف الوطنية التي تصب في خدمة الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.

وعد مركز تصنيع وشخصنة البطاقات النقدية “الذهبية” بئر التوتة، محوراً استراتيجياً لتطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر.