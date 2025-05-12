هذا ما أمر به وزير التربية بخصوص الامتحانات الوطنية

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء الأحد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خُصِّص للوقوف على جاهزية مديريات التربية واستكمالها لكافة الترتيبات المرتبطة بتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية.

وحسب بيان لوزارة التربية، الندوة التي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، وإطارات من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومديرو التربية، خُصِّصت للوقوف على جاهزية مديريات التربية واستكمالها لكافة الترتيبات المرتبطة بتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية. تنفيذا للتوجيهات المقدمة لهم في هذا الشأن، بالإضافة إلى نقاط أخرى.

وللوقوف على جاهزية مديريات التربية لتنظيم الامتحانات المدرسية. استمع الوزير إلى عروض قدّمها مديرو التربية حول الترتيبات والتدابير الميدانية المتخذة لضمان جاهزية مراكز الإجراء. من جميع الجوانب، المادية واللوجيستية والتأطير، لاستقبال وتأطير المترشحين في أحسن الظروف، يضيف البيان.

وفي هذا الصّدد، وجّه الوزير مديري التربية إلى مواصلة المجهودات وتكثيف الزيارات الميدانية إلى المراكز المعنية. ووقوفهم شخصيا على جاهزيتها من جميع النواحي، وفق ما هو مبيّن في دليل تنظيم الامتحانات المدرسية.

كما شدد الوزير على وجوب معاينة وظيفية جميع الأجهزة المسخّرة لذلك. كما أمرهم بالتنسيق المستمر مع الولاة. للتكفل بما قد يتم تسجيله من احتياجات خصوصا تلك التي لا تندرج ضمن اختصاص مديري التربية.

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