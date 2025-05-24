هذا ما أمر به وزير الري تحسبا لعيد الأضحى

أكد وزير الري، طه دربال على أهمية اليقظة والتأهب على جميع المستويات، وتحضير جميع الظروف الملائمة من موارد مائية وتجهيزات وهياكل، مع ضمان توفر الموارد البشرية والمادية، تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.

وخلال ترأسه اجتماعًا تقييميًا على مستوى الوزارة، اليوم السبت، شدد الوزير على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع المستخدمين. لضمان أن يقضي المواطنون عيدًا في أحسن الظروف، كما دعا إلى تبني منهج عقلاني وتجنب التبذير. حفاظًا على الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل وفعال.

وجاء هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي شرع فيها وزير الري ، طه دربال تحضيرًا لعيد الأضحى المبارك وموسم الإصطياف 2025. والذي تم بحضور المسؤولين المركزيين ومدراء المؤسسات التابعة للقطاع، بالإضافة إلى مدراء الري على مستوى الولايات. عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، من اجل تقييم الإجراءات التي تم تبنيها على مستوى كل ولاية. والإطلاع على أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها تحسبًا لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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