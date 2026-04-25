هذا ما أمر به وزير الري خلال زيارة عمل للطارف

قام وزير الري، لوناس بوزقزة، صبيحة اليوم، بزيارة ميدانية إلى منطقة الحوايشية، للوقوف على مدى تقدم أشغال القناة الرئيسية الخاصة بربط البعدي انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر كدية الدراوش.

وخلال الزيارة استمع الوزير رفقة الولاة لولايتي عنابة والطارف إلى عرض مفصل حول مدى تقدم المشروع. الذي يُعد من بين المشاريع الحيوية الكبرى.

وأين دعا الوزير إلى تسريع وتيرة الأشغال من أجل استلام المشروع ودخوله حيز الخدمة في أقرب الآجال. خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف، بما يسمح للمواطنين بملامسة تحسن ملموس في خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وبالمناسبة شدد بوزقزة على أهمية الرقمنة وتحسين الأداء، بما يضمن التكفل السريع والفعال. بانشغالات المواطنين في مجال التزود بالمياه.

جدير بالذكر، أن هذا المشروع من شأنه تزويد أربع ولايات بالمياه الصالحة للشرب. على غرار الطارف، عنابة، قالمة وسكيكدة.

