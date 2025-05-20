هذا ما أمر به وزير النقل بخصوص الجالية الوطنية

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، جملة من التعليمات الصارمة والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتكفل الأمثل بهم لاسيما خلال موسم الاصطياف.

وخلال اجتماع تنسيقي عقده وزير النقل مع مديري الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV). بما في ذلك الوكالات المتواجدة خارج الوطن، تم التطرق إلى مختلف الانشغالات والإشكاليات. التي تعيق أداء المهام، خاصة تلك المتعلقة بالوكالات المتواجدة بالخارج. وقد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجتها.

في هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين من أفراد الجالية. مشددًا على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خلال موسم الاصطياف، الالتزام بالمسؤولية والأخلاق المهنية في تقديم الخدمات، معالجة الصعوبات المتعلقة بالحجوزات بمرونة لضمان راحة المسافرين مع تسهيل عمليات الشحن البحري وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ضرورة الإلمام التام بالقوانين والتشريعات المنظمة للنقل البحري وضمان تطبيقها بشكل صارم و تنظيم لقاءات دورية مع أفراد الجالية الجزائرية بالخارج للاستماع إلى انشغالاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة.

كما شدد على ضرورو القيام بحملات تحسيسية للتقرب من أفراد الجالية والتعريف بالخدمات المتاحة وتطوير سبل التواصل.

يشار أن هذا اللقاء جرى بحضور مدير الديوان لدى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، الأمين العام للوزارة. المدير العام لمديرية البحرية التجارية، المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وإطارات من الوزارة.

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