هذا ما أمر به وزير النقل بخصوص النقل الجامعي والبحري

‎طالب وزير النقل، السعيد سعيود، مسيري مؤسسات النقل البحري بالحرص على العمل الجماعي وتكثيف الجهود من أجل النهوض بالقطاع والموانئ. كما أبدى استعداده لإزالة العقبات التي تواجه النقل الجامعي.

وخلال اجتماع تنسيقي حول قطاع النقل البحري والبري، عقده وزير النقل، طالب مسيري مؤسسات النقل البحري. الحرص على العمل الجماعي وتكثيف الجهود من أجل النهوض بالقطاع والموانئ بالتسيير المحكم للفرق والوسائل.

كما أمر سعيود باستغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية والعمل بنظام 24/24ساعة و7/7أيام، لضمان خدمة متواصلة في موانئ الوطن، لاسيما ذات النشاط الاقتصادي جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم وتحسين فعاليتهم وترقية أدائهم وتطوير قدراتهم الخدماتية. وتسريع معالجة السفن التي تنتظر الرسو لتقليص المصاريف الزائدة. وهذا بإشراك جميع المتعاملين والفاعلين بالموانئ، قبل إنتهاء الشهر الجاري.

وفي ذات السياق، طالب الوزير بالتسريع في وتيرة أشغال المشاريع قيد الإنجاز على مستوى كافة الموانئ، مع تنصيب لجنة لمتابعة ومراقبة سير نظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة.

وفي ختام اللقاء تطرق المدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات إلى جملة العراقيل التي تواجه هذه المؤسسة الخدماتية، على غرار حالة الحافلات ووضعيتها، أين أعرب الوزير عن إستعداده لدعمه لإزالة هذه العقبات بهدف تحقيق الأهداف المسطرة بكفاءة وفعالية.

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