هذا ما أمر به وزير النقل بخصوص مطار سطيف

تفقد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، رفقة والي ولاية سطيف، اليوم الإثنين، مطار 08 ماي 1945، وذلك للوقوف على جاهزية هذه المنشأة لإستقبال المسافرين، خاصة خلال موسم الإصطياف.

وحسب بيان للوزارة، إطلع الوزير على التدابير والاجراءات التي تم وضعها في إطار التحضيرات وتسهيل تنقل المسافرين، خاصة جاليتنا بالخارج.

ودعا الوزير جميع المتدخلين والفاعلين، إلى العمل المتواصل، كما أكد على ضرورة توفير جميع شروط الراحة للمسافرين بإتخاذ الإجراءات التالية:

فتح خط نقل بالحافلات بين المطار ووسط المدينة. وتقليص مدة معالجة إجراءات ركوب ونزول المسافرين، خاصة مدة تسليم الأمتعة.

خلق مساحات حيوية للراحة للأطفال والأمهات، وكذا لوضع اللوحات الإشهارية بطرق حديثة. وتكوين تأهيلي لأعوان الإستقبال، وإستغلال المحلات المتواجدة بالمطار. وكذا التسريع في توسعة حظيرة السيارات.