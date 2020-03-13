هذا ما أوصت به سفارة الجزائر في بلغراد المواطنين المقيمين بصربيا والجبل الأسود

دعت السفارة الجزائرية في بلغراد، المواطنين المقيمين في صربيا والجبل الأسود بإتباع توصيات السلطات الصحية الصربية.

وحسب ما غردت به على تويتر، يأتي هذا في إطار محاربة إنتشار فيروس كورونا.

وقد أصدرت الحكومة الصربية تدابير إضافية لتفادي انتشار كورونا، باتباع توصيات علماء الأوبئة الصربيين، وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتم فرض حظر مؤقت على دخول الأجانب إلى صربيا القادمين من المناطق التي تنتقل فيها فيروسات بشكل مكثف.

وينطبق هذا على الأشخاص القادمين من إيطاليا وبعض مقاطعات جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وإيران وأجزاء من سويسرا.

كما أقرت الحكومة الصربية توصيات، بالإلتزام الصارم بالحظر المفروض على سفر موظفي نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في جمهورية صربيا إلى البلدان التي تمثل نقاط محورية للوباء.

وقد واجه نظام الرعاية الصحية الصربي هذه الحالة باستعداد، واتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل عدد المصابين.

وشددت صربيا الضوابط على المعابر الحدودية ، وخاصة في المطارات.

وتعمل المؤسسات الصربية ذات الصلة، بما يتماشى مع تعليمات منظمة الصحة العالمية وتوصيات أخصائيي الأوبئة لدينا الذين تلقوا تعليمًا لمثل هذه الحالات الوبائية، وبعضهم تعامل شخصياً مع حالات مماثلة.